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Болгарія посилила візовий режим: навіть із Шенгеном пустять не всіх

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Болгарія посилила візовий режим: навіть із Шенгеном пустять не всіх

Болгарська влада оголосила, що країна відмовляється від колишніх правил проходження кордону для тих, хто в’їжджає шенгенськими візами.

Відповідно до нового рішення болгарської влади, яке офіційно набуло чинності наприкінці квітня, всім іноземцям, які мають дійсну шенгенську візу, але ще не використану, у в’їзді на територію Болгарії буде відмовлено.

«Власники дворазових та багаторазових шенгенських віз мають право в’їжджати до Республіки Болгарія лише в тому випадку, якщо дворазова або багаторазова шенгенська віза була використана хоча б один раз для в’їзду до країни Шенгенської угоди», – йдеться у заяві посольства Болгарії.

Це означає, що всі, хто нещодавно отримав шенгенську візу до будь-якої з країн-емітентів, повинні будуть в’їхати в будь-яку з 27 країн-учасниць або країну-емітент, щоб отримати дозвіл на в’їзд до Болгарії.

Болгарія сама є країною Європейського союзу, але їй ще належить стати членом Шенгенської зони. При цьому у Болгарії діє безвізовий режим для всіх власників дійсних шенгенських віз.

Болгарія застосовує спільну візову політику ЄС з 2007 року та працює над тим, щоб увійти до Шенгену.

«Приєднання до Шенгенської зони є ключовим пріоритетом нашої країни. Болгарський уряд сповнений рішучості виконати один із ключових національних пріоритетів – вступ Болгарії до Шенгенської зони», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Болгарії.

Нещодавно міністр закордонних справ Болгарії Микола Мілков заявив, що його країна, можливо, зможе виконати вимоги Нідерландів до жовтня цього року.

Нагадаємо, Нідерланди минулого року вимагали від Болгарії виконати вимоги щодо боротьби з корупцією та судовою реформою, щоб скасувати шенгенське вето.

Незважаючи на те, що жовтень залишається певною мірою цільовою датою для виконання всіх вимог, Болгарія розраховує приєднатися до Шенгена не пізніше кінця 2024 року.

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