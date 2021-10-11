Величезні черги на білоруській стороні кордону. 2700 вантажівок чекають в’їзду в країни ЄС

Вантажівки стоять у величезних чергах на білоруській стороні кордону, чекаючи в’їзду до Європейського Союзу. Опівдні 2700 вантажівок чекали в’їзду в Польщу, Литву і Латвію.

Найскладніше для водіїв вантажівок – в’їхати до Литви. 1400 автомобілів чекають виїзду з Білорусі на п’яти пунктах пропуску. На переходах з Польщею більше 1000 вантажівок чекають, щоб в’їхати в Польщу.

За інформацією Державного комітету прикордонних військ Білорусі, найбільша черга знаходиться на кордоні Козловичі-Кукурикі. Там більше 500 вантажівок чекають в’їзду до Польщі. Близько 300 автомобілів чекають відправлення з Білорусі на двох прикордонних переходах з Латвією.

На виїзд з Білорусі вже багато днів стоять такі великі черги. Місцеві служби повідомили в п’ятницю, що це пов’язано з «оновленням митної системи».