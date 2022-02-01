США відкликають сім’ї своїх дипломатів із Білорусі

Сполучені Штати наказали сім’ям американських урядовців у Білорусі покинути країну. Причина — зростання напруженості між Вашингтоном та Росією через Україну, повідомляють світові агенції.

З тих самих причин американцям винесено попередження не їздити до Білорусі.

“У зв’язку з посиленням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають можливість поїздки до Білорусі, повинні усвідомлювати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість”, – йдеться у заяві Державного департаменту.