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США відкликають сім’ї своїх дипломатів із Білорусі

Гліб Парфененко
США відкликають сім'ї своїх дипломатів із Білорусі

Сполучені Штати наказали сім’ям американських урядовців у Білорусі покинути країну. Причина — зростання напруженості між Вашингтоном та Росією через Україну, повідомляють світові агенції.

З тих самих причин американцям винесено попередження не їздити до Білорусі.

“У зв’язку з посиленням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною громадяни США, які перебувають у Білорусі або розглядають можливість поїздки до Білорусі, повинні усвідомлювати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість”, – йдеться у заяві Державного департаменту.

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