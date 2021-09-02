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Росія відправляє в Білорусь близько 2500 солдатів

БІЛОРУСЬ
Євгеній Подольський

Росія відправляє на навчання в Білорусь близько 2500 солдатів. Майже 13 тисяч білоруських і російських солдат візьмуть участь в маневрах «Захід-2021», які розпочнуться 10 вересня.

Маневри «Захід-2021» також пройдуть на російських полігонах. В обох країнах в навчаннях, які триватимуть один тиждень, візьмуть участь 200 000 солдатів і 80 літаків і вертольотів, 15 кораблів, 290 танків і 240 знарядь.

Як повідомляють російські військові джерела, в маневрах також візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців з країн пострадянської Організації Договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та дружніх країн.

Тим часом експерти і політики з країн НАТО відзначають, що з кожною партією російсько-білоруських маневрів йде пропагандистська війна і спроба загрожувати Альянсу. Вони не виключають, що під час маневрів «Захід-2021» може відбутися провокація на кордонах з Польщею та Литвою.

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