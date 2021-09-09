Захід-2021 повинен турбувати в першу чергу Україну

Росія і Білорусь хочуть за допомогою навчань «Захід-2021» передати, що ми повинні враховувати їх військову міць в регіоні. Це викликає занепокоєння і вимагає відповіді, – сказав латвійський експерт Олевс Нікерс, директор Балтійського фонду безпеки, експерт Латвійської інституту міжнародних відносин. Він додав, що відповіддю повинні стати навчання в Балтійському регіоні за участю інших країн НАТО, а також участь в побудові безпеки регіону Швеції і Фінляндії. За його словами, в нинішній ситуації реальна військова загроза стосується в першу чергу України.

Латвійський експерт Олевс Нікерс, директор Baltic Security Foundation, експерт Латвійського інституту міжнародних відносин, зазначив, що нинішні дії на кордонах – це гібридна війна проти сусідів. – Ця ситуація нагадує нам, що це Латвія, Литва, Польща, що ми повинні бути пильними, коли мова йде про можливі сценарії війни, коли мова йде про Білорусь та Росію. І ми також повинні враховувати їх, коли думаємо про навчання «Захід-2021». Однак я б не сказав, що сьогодні, в нинішній ситуації, наші країни-партнери, НАТО і ЄС, стикаються з реальним військовим викликом, загрозою війни, підкреслив він.

За оцінкою аналітика, в цьому році в України найбільше приводів для занепокоєння. Однак він підкреслив, що в гіршому випадку збройний напад також поставить під загрозу мир і стабільність для всього регіону.

Експерт підкреслив, що відповіддю на навчання «Захід-2021» і загрози, які виходять від військового потенціалу Росії та Білорусі в ході цих навчань, повинні стати спільні навчання країн Балтії, Польщі та інших країн НАТО.

– Нас повинні турбувати поточні події, гібридна криза, маневри такого масштабу, тому що Білорусь і Росія, організовуючи такі навчання, відкрито демонструють нам свою військову міць, – підкреслив він.

Олевс Нікерс додав, що під час навчань «Захід-2021» в Латвії були проведені великі національні вчення NAMEJS за участю 10 000 солдатів також з п’яти країн НАТО, включаючи Польщу. – Це хороший сигнал для наших сусідів на Сході: він показує, що нам вдається підтримувати єдність Альянсу в таких обставинах, і ми можемо робити синхронізовані дії на рівні НАТО, коли ми стикаємося з можливою військовою загрозою з боку Росії і Білорусі. Я вважаю, що це відмінний перший крок в нашій відповіді. Сподіваюся, що в майбутньому нам вдасться організувати подібні навчання, в яких братимуть участь усі країни Балтії, Польща та інші країни НАТО. І це може бути дуже хорошим відповіддю на Захід-2021, – додав він.