Білорусь заморозила угоду з ЄС щодо мігрантів

Члени білоруського парламенту проголосували за припинення виконання угоди з ЄС, яке зобов’язує колишню радянську республіку приймати назад мігрантів, які перетнули її територію на шляху до Європи, повідомляє Associated Press.

Голосування у верхній палаті білоруського парламенту, яке відбулося вчора пізно ввечері, відповідало рішенням, оголошеним в червні президентом Олександром Лукашенком. І він, і інші офіційні особи в Мінську кажуть, що цей захід є частиною відповіді Білорусі на санкції, введені ЄС, стверджуючи, що Білорусь не може дозволити собі витрати на припинення потоку мігрантів до Європи. Замість цього гроші будуть використані для компенсації впливу європейських санкцій, підкреслює Мінськ.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубрак заявив парламенту, що припинення виконання угоди про реадмісію є тимчасовим рішенням. Виконання угоди може бути відновлено “після поліпшення відносин”, додав він.

В останні місяці Польща і Литва намагаються впоратися з незвичайно великою кількістю мігрантів, в основному з Іраку і Афганістану, які досягли їх кордонів з Білоруссю. Варшава і Вільнюс звинувачують Лукашенко в використанні мігрантів в якості зброї в “гібридної війні” проти ЄС, розпочатої у відповідь на санкції, введені Мінськом.

Брюссель запровадив свої санкції після того, як в минулому році білоруський уряд придушив антиурядові протести. Цього року санкції були посилені після того, як пасажирський літак був перенаправлений для арешту опозиційного журналіста.

Польща відреагувала на масштабну міграцію розгортанням збройних сил, відмовою мігрантів в наданні притулку і примусом деяких з них повернутися на територію Білорусі. Жорсткий підхід Варшави викликав критику з боку правозахисних груп, а впливова польська католицька церква закликала до надання гуманітарної допомоги мігрантам.