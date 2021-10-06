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Беларусь заморозила соглашение с ЕС в отношении мигрантов

Глеб Парфененко
Беларусь заморозила соглашение с ЕС в отношении мигрантов

Члены белорусского парламента проголосовали за прекращение выполнения соглашения с ЕС, которое обязывает бывшую советскую республику принимать назад мигрантов, которые пересекли ее территорию на пути в Европу, сообщает Associated Press.

Голосование в верхней палате белорусского парламента, которое состоялось вчера поздно вечером, соответствовало решениям, объявленным в июне президентом Александром Лукашенко. И он, и другие официальные лица в Минске говорят, что это мероприятие является частью ответа Беларуси на санкции, введенные ЕС, утверждая, что Беларусь не может позволить себе расходы на прекращение потока мигрантов в Европу. Вместо этого деньги будут использованы для компенсации влияния европейских санкций, подчеркивает Минск.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубрак заявил парламента, что прекращение выполнения соглашения о реадмиссии является временным решением. Выполнение соглашения может быть восстановлено «после улучшения отношений», добавил он.

В последние месяцы Польша и Литва пытаются справиться с необычно большим количеством мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, которые достигли их границ с Беларусью. Варшава и Вильнюс обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия в «гибридной войне» против ЕС, начатой ​​в ответ на санкции, введенные Минском.

Брюссель ввел свои санкции после того, как в прошлом году белорусское правительство подавило антиправительственные протесты. В этом году санкции были усилены после того, как пассажирский самолет был перенаправлен для ареста оппозиционного журналиста.

Польша отреагировала на масштабную миграцию развертыванием вооруженных сил, отказом мигрантов в предоставлении убежища и принуждением некоторых из них вернуться на территорию Беларуси. Жесткий подход Варшавы вызвал критику со стороны правозащитных групп, а влиятельная польская католическая церковь призвала к оказанию гуманитарной помощи мигрантам.

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