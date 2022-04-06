ГоловнаБілорусьБілорусь відмовляється повертати частину кредитів, наданих Європейським банком
БілорусьМіжнародні організаціїЄвропейський банк реконструкції та розвитку

Білорусь відмовляється повертати частину кредитів, наданих Європейським банком

Євгеній Подольський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не повертатиме частину кредитів, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку. Як повідомляє сайт wnp.pl, він пояснює це призупиненням співпраці ЄБРР із білоруською владою.

Президент Білорусі повідомив, що кредити ЄБРР призначені для фінансування інвестицій у ЖКГ. Проте зараз, за ​​його словами, банк заморозив кредити, тому Білорусь має сама фінансувати інвестиції. Це означає, що ми не можемо фінансувати кредити ЄБРР, заявив Лукашенко. Він заявив, що разом із розморожуванням кредитів буде відновлено і їхнє погашення.

Однак це – на практиці може виявитися неможливим. Після російського вторгнення, частково з Білорусії, керівництво ЄБРР прийняло рішення припинити підтримку російської та білоруської влади. ЄБРР також повідомляє, що можна призупинити фінансування вже реалізованих проектів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал