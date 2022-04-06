Білорусь відмовляється повертати частину кредитів, наданих Європейським банком

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не повертатиме частину кредитів, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку. Як повідомляє сайт wnp.pl, він пояснює це призупиненням співпраці ЄБРР із білоруською владою.

Президент Білорусі повідомив, що кредити ЄБРР призначені для фінансування інвестицій у ЖКГ. Проте зараз, за ​​його словами, банк заморозив кредити, тому Білорусь має сама фінансувати інвестиції. Це означає, що ми не можемо фінансувати кредити ЄБРР, заявив Лукашенко. Він заявив, що разом із розморожуванням кредитів буде відновлено і їхнє погашення.

Однак це – на практиці може виявитися неможливим. Після російського вторгнення, частково з Білорусії, керівництво ЄБРР прийняло рішення припинити підтримку російської та білоруської влади. ЄБРР також повідомляє, що можна призупинити фінансування вже реалізованих проектів.