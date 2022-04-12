Путін та Лукашенко обговорять Україну та санкції Заходу

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться сьогодні з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб обговорити ситуацію в Україні та західні санкції, повідомляє Reuters з посиланням на інформаційні агенції Росії та Білорусі.

Білоруське інформаційне агентство БелТА повідомило, що Лукашенко прибув сьогодні рано-вранці в Амурську область на сході Росії для зустрічі з Путіним на космодромі “Східний”.

Дата 12 квітня відзначається в Росії та деяких країнах колишнього СРСР як День космонавтики на честь першого польоту людини в космос у 1961 році російського космонавта Юрія Гагаріна, нагадує Reuters із посиланням на БТА.

Лукашенко вважає, що Білорусь має брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні, і стверджує, що його країну несправедливо затаврували як “пособника агресора”.

ЄС, США та інші країни включили Білорусь у широкі санкції проти Росії.