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ЄС виключив 6 країн зі списку безпечних напрямків для подорожей

Гліб Парфененко
ЄС виключив 6 країн зі списку безпечних напрямків для подорожей

ЄС виключив Японію і п’ять інших країн зі свого списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з коронавірусом. Це означає, що пасажири з цих країн будуть піддаватися суворим обмеженням, таким як тести на коронавірус або карантин, повідомляють світові агентства.

Крім Японії та Албанії, зі списку виключені Вірменія, Азербайджан, Бруней і Сербія. Уругвай був доданий в список.

З цими змінами список ЄС тепер включає 12 країн. Це Молдова, Україна, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Саудівська Аравія, Катар, Сінгапур, Південна Корея і Уругвай.

Рішення ЄС не є обов’язковим і дає окремим державам-членам свободу визначати свою власну прикордонну політику щодо пандемії коронавируса. Німеччина, наприклад, в неділю додала Албанію, Сербію, Азербайджан і Японію в свій список країн з високим рівнем ризику, для приїжджих з яких діють більш суворі обмеження.

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