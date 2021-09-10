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ЕС исключил 6 стран из списка безопасных направлений для путешествий

Глеб Парфененко
ЕС исключил 6 стран из списка безопасных направлений для путешествий

ЕС исключил Японию и пять других стран из списка безопасных направлений для путешествий в связи с коронавирусом. Это означает, что пассажиры из этих стран будут подвергаться строгим ограничениям, таким как тесты на коронавирус или карантин, сообщают мировые агентства.

Кроме Японии и Албании, из списка исключены Армения, Азербайджан, Бруней и Сербия. Уругвай был добавлен в список.

С этими изменениями список ЕС теперь включает 12 стран. Это Молдова, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Сингапур, Южная Корея и Уругвай.

Решение ЕС не является обязательным и дает отдельным государствам-членам свободу определять свою собственную пограничную политику в отношении пандемии коронавируса. Германия, например, в воскресенье добавила Албанию, Сербию, Азербайджан и Японию в свой список стран с высоким уровнем риска, для приезжих из которых действуют более строгие ограничения.

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