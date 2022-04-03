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Вірменія підтвердила готовність підписати мирний договір із Азербайджаном

Гліб Парфененко
Вірменія підтвердила готовність підписати мирний договір із Азербайджаном

Вірменія підтвердила готовність підписати мирний договір з Азербайджаном. Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян на спільній прес-конференції зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо, передає ТАСС.

“Сьогодні ми обговорили питання регіональної та міжнародної безпеки. Я представив ситуацію, що склалася у зв’язку з політикою етнічної чистки в Нагірному Карабаху, що проводиться Азербайджаном, проникненням азербайджанських збройних сил у село Парух (азербайджанська назва Фарух, ТАРС), кроки до створення гуманітарної кризи в Арцаху (Нагірний Карабах), порушення режиму припинення вогню. Ми вважаємо, що міжнародне співтовариство має оцінити ці дії Азербайджану. “Ми ще раз підтверджуємо нашу готовність підписати мирний договір з Азербайджаном”, – сказав Мірзоян.

Припинення вогню в Нагірному Карабаху після конфлікту восени минулого року було досягнуто завдяки тристоронній заяві президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. У ньому передбачалося, що азербайджанські та вірменські сили зупиняться на своїх нинішніх позиціях. Ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення військ і Лачинським коридором були розміщені російські миротворці.

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