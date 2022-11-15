В Європі поширюються нове шахрайство з туристами

Туристів попередили про потенційне обдурювання під час подорожей Європою. Так, під час поїздок до Риму та Відня під виглядом мандрівників до гостей міста почали часто підходити шахраї з проханням купити їм їжу, мотивуючи тим, що вони закінчили гроші.

Наприклад, за короткий час один із туристів двічі став їх об’єктом. Наведемо його оповідання, опубліковане The Sun: «Я в Римі, і сьогодні до мене підійшов хлопець, коли я сидів на лавці. Він пояснив, що він прибув з Угорщини, де працював художником, але у нього закінчилися гроші, а пробути в Римі він має ще три дні. Потім він попросив мене купити йому пасту в кафе неподалік. Я сказав йому, що в мене обмежений бюджет, але запропонував йому два банани, які у мене були, які він у результаті взяв. У мене було щось подібне під час моєї попередньої поїздки до коронавірусу на автовокзалі у Відні. До мене підійшов хлопець, пояснив, що він приїхав із Балкан, розповів якусь дивну історію про те, як у нього закінчилися гроші, і попросив мене купити йому фастфуд у кіоску. Цей хлопець справді розлютився, коли я запропонував йому те, що я мав із собою, назвавши це лайновою їжею. Йому, мабуть, було за 40, а хлопцеві з першої історії — близько 30. Може, я надто скептичний, але я справді не вірю в їхні розповіді про те, що у них просто скінчилися гроші на їжу. У той же час я не можу зрозуміти, в чому підступ, якщо вони брешуть. Вони просто дуже бюджетні мандрівники, які намагаються поїсти безкоштовно?

Як з’ясувалося пізніше, це були типові історії, які використовують підставні особи для «розводу» туристів. За даними видання, чоловік дійсно став жертвою шахрайства, хоча він не до кінця зрозумів, у чому була каверза. Насправді таку схему «провертають» власники магазинів та кафе в туристичних місцях, розраховуючи, що жалісливий мандрівник справді купить поїсти голодному знайомому.

«Досить поширена афера у деяких частинах світу пов’язана з жебрацтвом такого роду, зазвичай шахрай працює з місцевим магазином. Вони благають вас купити якийсь товар, а коли ви йдете, кладуть його назад на полицю їхнього магазину-партнера, а ваші гроші собі в кишеню», — пояснив один із знавців. «Це поширене шахрайство у всьому світі – ігноруйте будь-кого, хто підходить до вас на вулиці. Надішліть трохи грошей на місцеву благодійність, якщо почуваєтеся винним», — додав інший.

Втім, решта не повірила, що така схема збагачує господарів громадського харчування, і заявили, що автор зіштовхнувся з типовими бекпекерами, тобто, рюкзачниками — бюджетними туристами, які їздять із країни до країни з обмеженою сумою грошей, тож нерідко для свого переміщення використовують чужі кошти.

«Я вважаю їх ганьбою поодиноких подорожей. Вони частіше зустрічаються в Південно-Східній Азії, я здивований, що вони почали з’являтися і в Європі», «Я бачив бекпекерів, їх особливо багато в Азії. Це п’явки, на які краще не звертати уваги», — такі коментарі залишили користувачі.

Зауважимо, що бекпекінг як явище став популярним ще до пандемії, коли туристи подорожували практично без грошей та жебракували на вулицях, щоб змусити людей фінансувати свої поїздки. Такі туристи часто стикаються із величезною негативною реакцією. Наприклад, у 2019 році райський острів Балі розправився із такими проблемними мандрівниками.

В офіційній заяві Сетіо Будівардойо з імміграційного департаменту острова говорилося, що вони повідомляють про бекпекерів до посольств, оскільки турбота про них має бути обов’язком представництва їхньої країни. «Ми бачили багато випадків проблемних мандрівників, останнім часом вони або австралійці, або британці, або росіяни. Ми зазвичай повідомляємо про ці випадки до відповідних посольств, щоб вони могли стежити за своїми громадянами, які перебувають у відпустці», — пояснив він.