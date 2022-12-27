Всі розділи
ГоловнаАвстріяВ Австрії знайшли десятьох лижників, яких вже встигли визнали загиблими під лавиною
АвстріяТуризм

В Австрії знайшли десятьох лижників, яких вже встигли визнали загиблими під лавиною

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Австрії знайшли десятьох лижників, яких вже встигли

В Австрії станом на ранок 26 грудня знайшли всіх десяти лижників, яких за день до цього накрило лавиною в популярному гірськолижному районі Лех/Цюрс і яких спочатку в пресі визнали загиблими.

Як пише Reuters з посиланням на Австрійське агентство друку (APA), двоє останніх людей, які зникли безвісти після сходу лавини на заході Австрії, зв’язалися з владою ввечері в неділю, тому пошуково-рятувальна операція була припинена.

Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом у неділю 25 грудня, а первісна підозра про те, що лавина поховала 10 людей, ґрунтувалася на відео одного з лижників.

Одну людину швидко врятували зі снігу і доправили до лікарні в Інсбруку із серйозними травмами, всього постраждали четверо лижників.

Інші лижники, яких можна було побачити на відео, зв’язалися із рятувальниками протягом неділі увечері. Дехто спустився в долину самостійно і спочатку не повідомляв про свою “причетність” до інциденту з лавиною.

При цьому раніше повідомлялося, що до пошуків зниклих лижників залучали близько 100 осіб та кілька гелікоптерів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму