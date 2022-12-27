В Австрії знайшли десятьох лижників, яких вже встигли визнали загиблими під лавиною

В Австрії станом на ранок 26 грудня знайшли всіх десяти лижників, яких за день до цього накрило лавиною в популярному гірськолижному районі Лех/Цюрс і яких спочатку в пресі визнали загиблими.

Як пише Reuters з посиланням на Австрійське агентство друку (APA), двоє останніх людей, які зникли безвісти після сходу лавини на заході Австрії, зв’язалися з владою ввечері в неділю, тому пошуково-рятувальна операція була припинена.

Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом у неділю 25 грудня, а первісна підозра про те, що лавина поховала 10 людей, ґрунтувалася на відео одного з лижників.

Одну людину швидко врятували зі снігу і доправили до лікарні в Інсбруку із серйозними травмами, всього постраждали четверо лижників.

Інші лижники, яких можна було побачити на відео, зв’язалися із рятувальниками протягом неділі увечері. Дехто спустився в долину самостійно і спочатку не повідомляв про свою “причетність” до інциденту з лавиною.

При цьому раніше повідомлялося, що до пошуків зниклих лижників залучали близько 100 осіб та кілька гелікоптерів.