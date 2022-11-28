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Австрія

В Австрії найбільший страйк з 2003 року: зупинилися 8 тисяч поїздів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Австрії найбільший страйк з 2003 року

Станом опівніч неділі не курсують понад 8 тисяч поїздів на території Австрії та потяги до сусідніх країн.

Протестують близько 50 тисяч працівників залізничного транспорту. П’ятий раунд переговорів між владою та профспілками в галузі тривав до пізнього вечора суботи.

Пропозицію про підвищення зарплат на 8,44% профспілки відхилили. Акції протесту не торкаються підземного та трамвайного транспорту у Відні. Також курсують автобусні лінії.

Якщо жителі та гості австрійської столиці придбали квитки на сьогодні, то вони будуть дійсні до 5 грудня, уточнили в місцевій владі.

Це найбільший страйк в Австрії з 2003 року.

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