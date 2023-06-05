Названо антитуристичні напрямки Європи на літо 2023

У низці популярних у Європі країн вводяться обмежувальні заходи, щоб стримати надмірний потік туристів, які докучають місцевим жителям шумом ночами чи проблемами з пересуванням вулицями. Видання Forbes назвало найантитуристичніші напрями в ЄС на літо 2023 року, де мандрівники можуть зіткнутися з різними обмеженнями.

Насамперед, слід зазначити, що у різних країнах обмежувальні заходи працюють по-різному. Одні запровадили години відвідин певних визначних пам’яток, інші лімітували кількість місць, доступних для відвідувачів. Про правила в найпопулярніших туристичних зонах потрібно знати до поїздки.

Австрія, Гальштат

Це австрійське містечко оголошено об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і щорічно приваблює понад мільйон мандрівників. Однак цього року після протестів місцевих жителів, незадоволених занадто великою кількістю туристів, влада встановила дерев’яний паркан. Він не дозволить відвідувачам фотографуватись на цьому місці.

«Щоб приборкати туризм, Гальштат уже запровадив денні обмеження на кількість автобусів та автомобілів, які можуть в’їхати до міста», – повідомляє Euronews. Проте вже на початку літа ці ліміти досягли максимуму, і мешканці, які просто хочуть, щоб їх дали спокій, продовжують боротися з надмірним туризмом, подробиці читайте тут.

Франція, Марсель

Багато французьких міст буквально наповнені відпочиваючими. За даними Forbes, кожного мешканця Парижа припадає дев’ять туристів. Також популярні Ліон, Марсель та Бордо, куди приїжджає близько 9 мільйонів мандрівників. У зв’язку з цим у Марселі набули чинності обмеження кількості відвідувачів певних пам’яток.

Італія, Портофіно, Венеція та Рим

Портофіно – знамените італійське місто, в якому проживає всього 400 осіб, але будь-якої пори року його відвідують тисячі туристів. Тут встановили певні зони, де не можна затримуватись і довго позувати для фотографій з 10:00 до 16:00. За порушення загрожує штраф до 270 євро.

У Венеції діють заборони щодо круїзних лайнерів, оскільки місто, в якому проживає 21 турист на 1 мешканця, продовжує вирішувати серйозні екологічні проблеми через своє місцезнаходження. У Римі минулого року обмежили доступ до деяких місць у місті, таких як фонтан Треві та Іспанські сходи.

Іспанія, Майорка

Переповнений насамперед британськими туристами острів Майорка обмежив кількість місць для відпочиваючих 430 тисяч. Те саме може зробити Барселона, куди у пік сезону приїжджає близько 12 мільйонів людей.