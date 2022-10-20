Чим відрізняються ВНЖ, ПМП та громадянство і як їх отримати

Для життя в країні потрібен дозвіл держави. Його підтверджують документи: посвідка на проживання або ВНЖ, постійна посвідка на проживання — ПМП, паспорт громадянина. Розповідаємо, які можливості відкриває кожен статус і як вибрати відповідний.

Чим ВНЖ, ПМП та громадянство відрізняються від візи

Віза є офіційним способом приїхати в іншу країну на деякий час.

Вид на проживання та друге громадянство відкривають для іноземців нові можливості:

подорожувати без візи;

купувати нерухомість в іншій країні і жити в ній цілий рік;

відкривати рахунки у надійних зарубіжних банках;

навчатися у престижних вишах без оформлення студентських віз;

користуватися медичними послугами найкращих європейських клінік.

Розберемося на відмінностях кожного статусу.

Що таке ВНЖ та як його отримати

Вид на проживання — документ, який дозволяє жити на території країни до п’яти років, залежно від умов його отримання. Статус ВНЖ слід періодично продовжувати, щоб його зберегти.

Вигляд на проживання зазвичай дає право приїжджати в країну в будь-який час, купувати нерухомість, оформляти медичну страховку, записати дітей до дитячого садка чи школи. Якщо йдеться про ВНЖ у країні Євросоюзу, цей статус також дозволить перебувати в інших країнах Шенгену без візи до 90 днів кожні півроку.

Більшість способів отримати ВНЖ пов’язані з дотриманням певних умов: заміжжя, робота чи навчання. Для збереження статусу потрібно жити в країні понад 183 дні на рік.

Швидкий шлях до ВНЖ – державні програми для інвесторів, які діють у кількох країнах Євросоюзу. В обмін на інвестиції іноземець проходить спрощену процедуру оформлення та продовження посвідки на проживання.

ВНЖ для інвестора часто називають «золотою візою», бо документ відкриває вільний в’їзд до Євросоюзу. Часто його отримують усі члени сім’ї інвестора. Діють пільгові умови для продовження, наприклад, не потрібно постійно жити у країні.

У деяких європейських країнах можна отримати дозвіл на проживання, підтвердивши фінансову незалежність. Наприклад, заможні люди можуть отримати ВНЖ в Австрії. Процедура набуття статусу в цьому випадку складніша і триваліша — у порядку черги. Важливо вчасно подати документи, бо кількість квот обмежена. Потрібно купити чи орендувати житло та підтвердити знання німецької мови на розмовному рівні.

ВНЖ для фінансово незалежних осіб зазвичай не дає іноземцю право працювати та вести бізнес у країні. Можна отримувати лише пасивний дохід, наприклад, від оренди апартаментів. Такий тип ВНЖ підійде, якщо нерухомість не відповідає умовам золотої візи: куплена до запуску програми або коштує менше мінімальної суми.

Де можна отримати ВНЖ

ВНЖ у Португалії за інвестиції в нерухомість від 280 000 €

Країна пропонує кілька варіантів інвестицій. Найпопулярніший – покупка нерухомості. Мінімальна сума – 500 000 € для будь-якої нерухомості або 350 000 € для нерухомості старше 30 років за умови реконструкції.

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При покупці комерційних приміщень у малонаселених регіонах мінімальна вартість може знизитись ще на 20%. Тоді достатньо купити нерухомість вартістю 280 000€.

Житлову нерухомість можна купувати лише у внутрішніх регіонах країни, на Мадейрі та Азорських островах. На комерційну нерухомість обмеження не поширюються.

Інші варіанти інвестицій: паї інвестиційних та венчурних фондів.

Для продовження португальського ВНЖ потрібно буде жити в країні 7 днів на рік. Через 5 років інвестиції можна повернути, а також подати заяву на ПМП чи громадянство.

ВНЖ на Мальті за інвестиції від 30 000 €

Перевага ВНЖ на Мальті — подорожі Євросоюзом і можливість оптимізувати податки. Отримавши посвідку на проживання та статус податкового резидента країни, іноземець може сплачувати прибутковий податок за спеціальною зниженою ставкою 15%.

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Витрати отримання статусу сім’ї становитимуть від 30 000 €, на підтримку – 9000 € на рік.

Постійно жити на Мальті не потрібно, але важливо перебувати в одній країні ЄС не більше 183 днів на рік.

ВНЖ в Австрії для фінансово незалежних осіб

Щоб отримати статус резидента в Австрії, потрібно підтвердити наявність від 50 000 € до 100 000 € на сім’ю. Головне – потрапити до щорічних квот. Їх виділяють лише 450 на заявників з усього світу, а розподіляють у перший робочий день нового року.

У країні необхідно жити не менше 183 днів на рік, а отже іноземець стає податковим резидентом Австрії.

ВНЖ у Швейцарії при сплаті щорічного акордного податку

Підходить інвесторам, котрі не планують працювати на території країни.

Заявник сплачує щорічний акордний податок мінімум 450 000 ₣, приблизно 410 000 €. Точна сума визначається в угоді з владою конкретного кантону, де хотів би жити заявник.

У Швейцарії потрібно проводити не менше 183 днів на рік.

ВНЖ в Іспанії за інвестиції в нерухомість від 500 000 €

Найпростіший спосіб отримати статус – купити житлову нерухомість вартістю від 500 000 €.

Інші варіанти пов’язані з фінансовими вкладеннями: купівля акцій та паїв, відкриття вкладу на суму від 1 млн. євро або держоблігацій на суму від 2 млн. євро.

ВНЖ можна отримати і під час відкриття бізнесу, якщо довести, що він позитивно вплине на економіку регіону.

Постійно жити в Іспанії не обов’язково, достатньо приїжджати до країни для продовження карток ВНЖ. Через 5 років інвестиції можна повернути, якщо набути статусу ПМП.

ВНЖ у Греції за покупку нерухомість від 250 000 €

Можна купити житло, частку в готелі, земельну ділянку під будівництво або орендувати апартаменти на 10 років. Через 7 років можна подати заяву на громадянство, якщо виконати дві умови: зберегти нерухомість у власності на 5 років і не залишати країну більше, ніж на 10 місяців протягом останніх двох років до моменту подання заяви.

Хто може отримати ВНЖ

Кожна країна встановлює свої правила. Часто разом із основним заявником-інвестором ВНЖ можуть отримати всі члени сім’ї:

чоловік чи дружина, а в деяких країнах – партнер із цивільного шлюбу;

фінансово залежні батьки;

неповнолітні діти;

у низці країн — повнолітні діти, які залежать від заявника. В Іспанії – діти будь-якого віку, у Португалії – до 26 років, у Греції – до 21 року, а на Мальті – до 25 років.

Терміни набуття статусу становлять від 3 до 6 місяців. Зазвичай члени сім’ї можуть приєднатися протягом усього терміну дії інвестора.

Як вибрати програму ВНЖ

Якщо у планах переїзд на постійне місце проживання в топ-країни Європи з високим рівнем життя, рекомендуємо звернути увагу на програми Швейцарії та Австрії.

Якщо хочеться іноді приїжджати до країни на відпочинок, то можуть зацікавити пропозиції Іспанії, Португалії та Греції.

Якщо важливо працювати чи вести бізнес у Європі, підійдуть програми Іспанії та Португалії.

Якщо цікавить оптимізація податків, зверніть увагу до Мальту.

Якщо потрібно отримати громадянство в Євросоюзі без зайвих витрат та поспіху, рекомендуємо програму Португалії. Вже за 5 років після отримання ВНЖ можна подати заявку на отримання паспорта.

Статус ВНЖ дозволяє постійно жити лише в одній країні. Можна приїжджати без віз до інших країн Шенгену, але жити там не більше ніж 90 днів кожні півроку.

Що таке ПМП та як його отримати

Постійний посвідка на проживання — документ, який дозволяє необмежено жити в країні. Якщо ВНЖ потрібно продовжувати з певною періодичністю, наприклад, щорічно як у Швейцарії, то ПМП не має терміну дії.

Практично у всіх країнах Євросоюзу ПМП можна отримати, законно проживши у країні п’ять чи сім років. Саму карту ПМП необхідно оновлювати кожні п’ять років.

Власники постійного посвідки на проживання мають практично самі права, як і громадяни держави. У країні можна постійно жити, працювати, вести бізнес, користуватися пільгами, наприклад, безкоштовно віддавати дитину до дитячого садка. Головне обмеження – не можна брати участь у виборах та обіймати державні посади.

Правила подорожі Європою не відрізняються від тих, що діють для ВНЖ: до 90 днів протягом півроку можна перебувати без візи в інших країнах Шенгену.

Де можна отримати ПМП

Мальта пропонує інвесторам одразу отримати ПМП. Для цього потрібно:

орендувати житло від 10 000 € або 12 000 € на рік або купити щонайменше за 270 000 € або 350 000 €, залежно від регіону;

зробити безповоротний урядовий внесок: 28 000 € при купівлі житла та 58 000 € при оренді;

пожертвувати 2000 € неурядової організації.

Також потрібно підтвердити наявність активів від 500 000 € та сплатити адміністративний збір 40 000 €.

Інвестор може включити в заявку другого чоловіка, батьків, бабусь і дідусів, а також дітей, які не перебувають у шлюбі. Усі учасники мають фінансові залежати від інвестора.

Термін набуття статусу – від 6 місяців. Повернути інвестиції можна через 5 років, зберігши ПМП.

ПМЖ Мальти підійде тим, кому важлива можливість переїхати до Європи. Статус дозволить пересуватися країнами Шенгену без візи.

Мальта – країна з високим рівнем життя та м’яким кліматом. Тут можна жити постійно або використати нерухомість для відпочинку. Країна підійде для переїзду разом із сім’єю.

Кіпр пропонує інвесторам отримати ПМП за термін від 2 місяців. Основні умови – сума інвестиції за будь-якою опцією від 300 000 € та підтвердження річного доходу інвестора від 30 000 €.

У що можна інвестувати за програмою ПМП на Кіпрі:

житлова нерухомість від забудовника;

комерційну нерухомість (офіс, магазин, готель);

акції місцевих підприємств;

паї у місцевих інвестфондах.

Після отримання ПМП інвестор може здавати куплену нерухомість в оренду. Прибутковість від здачі нерухомості на Кіпрі – від 2 до 6,5% річних.

Сім’я інвестора також може отримати ПМП на Кіпрі. Для цього інвестор вносить до заявки дружину, фінансово залежних дітей до 25 років та батьків.

З картою ПМП можна жити, навчатися та вести бізнес на Кіпрі. У країні є приваблива система оподаткування для бізнесу. Податок з прибутку становить 12,5%. Немає податку на нерухомість, дивіденди та продаж цінних паперів.

Через 8 років після отримання картки ПМП інвестор може подати заяву на громадянство Кіпру щодо натуралізації. З кіпрським паспортом можна подорожувати без віз 173 країнами світу.

Що таке громадянство та як його отримати

Паспорт громадянина відкриває максимальні можливості для інтеграції у суспільство. Громадяни Євросоюзу мають відносно рівні права і можуть жити в будь-якій країні об’єднання зі спрощеної реєстрації.

Здобути друге громадянство можна лише в деяких державах. Процес натуралізації у Франції, Німеччині, Нідерландах, країнах Скандинавії займає понад 10 років.

Інвесторські програми допомагають швидше отримати громадянство.

Де можна отримати громадянство

Громадянство Мальти шляхом натуралізації на підставі прямих інвестицій від 690 000 €

Для отримання паспорта потрібно буде внести комплексні інвестиції. Частина з них — безповоротні внески від 600 000 € до 750 000 € до національного фонду та 10 000 € до неурядового фонду. Інша частина – інвестиції в нерухомість: купівля житла вартістю від 700 000 євро.

Замість покупки можна орендувати житло на 5 років, виплачуючи щонайменше 16 000 €.

Сума безповоротного внеску залежить від терміну очікування громадянства – 1 чи 3 роки.

Громадянство Карибських країн або Вануату за інвестиції від 100 000 $

За відносно невеликі інвестиції можна отримати громадянство однієї з країн Карибського моря: Сент-Кітс та Невіс, Антигуа та Барбуда, Сент-Люсії, Гренади чи Домініки чи Вануату.

Є варіанти з безповоротним внеском від 100 000 $ до 200 000 $ до національного фонду. Можна інвестувати від 350 000 до 400 000 доларів в частку готелю віп-рівня.

У деяких країнах громадянство можуть отримати всі члени сім’ї:

чоловік, дружина або партнер із цивільного шлюбу,

діти, зокрема, повнолітні. Наприклад, до 25 або 30 років на Карибах,

батьки, бабусі, дідусі,

брати і сестри.

Термін отримання паспорта залежить від країни. Наприклад, від 2 до 6 місяців на Карибах та від 12 місяців на Мальті.

Як вибрати програму громадянства

Вибір залежить від цілей інвестора та його сім’ї. Розберемо на прикладі можливостей, які відкривають програми Мальти та Карибських країн.

Мальта Карибські країни Безвізове відвідування 180 країн, включаючи США та Канаду. Подорожі без віз 120 країнами, включаючи держави Шенгену, Гонконг та Китай — з паспортом Гренади. Налагоджені відносини Великобританією, що історично склалися. Нульові ставки за основними податками для фізособи. Навчання, бізнес, робота в Євросоюзі. Вигідне оподаткування міжнародного бізнесу. Високий рівень життя та м’який клімат. Відсутність фіскального навантаження. Можливість пожити у будь-якій країні Шенгену, включаючи держави Скандинавії та Швейцарію. Можливість отримати турвізу до США на 10 років або бізнес-візу (з паспортом Гренади).

Що вибрати: ВНЖ, ПМП чи громадянство

Простої відповіді на питання, який статус кращий, не існує. Варто враховувати багато чинників: цілі інвестора, плани на майбутнє, бюджет, сімейний стан і просто симпатії до країни. Щоб вам було легше ухвалити рішення, ми пропонуємо порівняти програми та витрати на участь із сім’єю.

У деяких випадках підійде лише громадянство, в інших можна обмежитися статусом ПМП.

У кожній країні діють умови. На Мальті можна претендувати на будь-який статус. Іспанія, Греція та Португалія пропонують ВНЖ, причому в останній — найкоротший шлях до громадянства лише за 5 років. Австрія та Швейцарія пропонують лише ВНЖ для фінансово незалежних осіб. Карибські країни та Вануату відкривають можливості другого громадянства за менші суми інвестицій.