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Прем’єр-міністр Італії заплатила за обід туристів, назвавши їх ідіотами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Прем'єр-міністр Італії заплатила за обід туристів, назвавши їх ідіотами

Неоднозначний дипломатичний хід зробила прем’єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні, сплативши за власний кошт рахунок чотирьох італійських туристів, які залишили ресторан в Албанії, не заплативши. При цьому чиновниця назвала цих мандрівників «ідіотами».

Інцидент стався у місті Берат, розташованому на березі річки Осум, приблизно в той же час минулого тижня, коли прем’єр-міністр із сім’єю прибула до Албанії як гості, повідомило видання Politico. При цьому прем’єр-міністр Албанії Еді Рама виніс це питання на обговорення, вийшовши на зв’язок зі своєю італійською колегою.

Реакція Джорджії Мелоні викликала бурю емоцій у пресі, оскільки вона порадила своєму послу «піти і сплатити рахунок за цих ідіотів». Уточнювалося, що загальна сума рахунку склала близько 80 євро. Посольство Італії в Албанії підтвердило, що справді борг туристів перед рестораном був закритий із власних коштів Мелоні. «Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди не повторяться», — зазначили в посольстві.

За словами міністра сільського господарства Італії Франческо Лоллобріджида агентству Reuters, це було питання національної гордості та дотримання міжнародних норм та правил. «Вона запропонувала сплатити рахунок. Посол повертався до Тирани і був готовий зробити це. Декілька нечесних особистостей не можуть зганьбити націю порядних людей», — повідомила Лоллобріджида. У той же час господар ресторану в інтерв’ю албанському Report TV повідомив, що чотири італійці похвалили їжу і це був перший випадок у його практиці, коли клієнти пішли, не заплативши з якоїсь причини.

У недавньому інтерв’ю Рама повідомив, що цього року Албанія очікує прийняти близько 500.000 італійських відпочиваючих, частина з яких відмовилася від внутрішнього туризму у зв’язку зі зростанням цін і обрала як напрямок для пляжного відпочинку Албанію — поки на тлі дорогої Італії вона здається їм вигіднішою: житло та пляжні зручності обходяться дешевше детальніше читайте у матеріалі – “Італійці їдуть до Албанії як мігранти: туристи біжать з Апеннін у пошуках доступного відпочинку“.

Тим, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дієтолог назвав 5 речей, які треба робити перед тим, як пити каву вранці».

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