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Італійці їдуть до Албанії як мігранти: туристи біжать з Апеннін у пошуках доступного відпочинку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Італійці їдуть до Албанії як мігранти: туристи біжать з Апеннін у пошуках доступного відпочинку

Міжнаціональний скандал на ґрунті «туристичної міграції» може вибухнути між Італією та Албанією. Прем’єр останньої Еді Рама опублікував дві вельми іронічні фотографії, присвячені тому, як італійські туристи біжать з Апеннін у пошуках доступного відпочинку, оскільки відпочивати в Італії для них стало надто дорого.

Міністр натякнув на прибуття до Італії у 1991 році корабля «Влера», на якому до італійського Барі припливло близько 20 тис. албанських мігрантів.

«Туристи? Ми як мігранти в 91-му», прокоментував міністр, поставивши ілюстрацією дві фотографії — на першій зображена власне «Влера» з підписом: «Албанці прибувають до Італії, 1991», на іншому — настільки ж набитий корабель, що вже вирушає в зворотному напрямку, з підписом «Італійці їдуть до Албанії у відпустку». Фото також супроводжується смайликами та коментарем албанською мовою: «Почекай, почекай, ти ще нічого не бачив».

Італійці їдуть до Албанії як мігранти: туристи біжать з Апеннін у пошуках доступного відпочинку

Суть у тому, що багато італійців вибрали Албанію для своєї відпустки цього року, тому що це дешевше за інші середземноморські напрямки. Хоча чиновники це спростовують.

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