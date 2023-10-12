Внаслідок землетрусу в Афганістані, загинуло понад 2000 осіб

Як пише Reuters, внаслідок землетрусу, що стався в Афганістані, загинули 2053 особи, 9240 отримали поранення, 1329 будинків було пошкоджено або зруйновано.

Землетрус магнітудою 6.3 стався ввечері 7 жовтня за 40 км на захід від міста Герат на північному заході Афганістану.

За даними Міністерства стихійних лих в уряді Афганістану, більшість загиблих — жінки та діти.

Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях Бадгіс та Фарах. Після першого підземного поштовху сталося ще кілька афтершоків магнітудою 5.9 та 5.5. Про це заявила Геологічна служба США.