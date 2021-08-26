У районі аеропорту Кабула прогримів вибух

В районі Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі в четвер прогримів вибух.
Повідомляє з афганської столиці, що звук вибуху було чути далеко від району повітряної гавані.
Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило.
Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило
В районі Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі в четвер прогримів вибух.
Повідомляє з афганської столиці, що звук вибуху було чути далеко від району повітряної гавані.
Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило.