У районі аеропорту Кабула прогримів вибух

В районі Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі в четвер прогримів вибух.

Повідомляє з афганської столиці, що звук вибуху було чути далеко від району повітряної гавані.

Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило.