В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

В районе Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в четверг прогремел взрыв.
Сообщает из афганской столицы, что звук взрыва был слышен далеко от района воздушной гавани.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило
В районе Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в четверг прогремел взрыв.
Сообщает из афганской столицы, что звук взрыва был слышен далеко от района воздушной гавани.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.