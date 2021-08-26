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АФГАНИСТАН

В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило

Евгений Подольский

В районе Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в четверг прогремел взрыв.

Сообщает из афганской столицы, что звук взрыва был слышен далеко от района воздушной гавани.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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