В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв

В районе Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в четверг прогремел взрыв.

Сообщает из афганской столицы, что звук взрыва был слышен далеко от района воздушной гавани.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.