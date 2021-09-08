ГоловнаАФГАНІСТАНТалібан сформував уряд, який повністю складається з чоловіків
АФГАНІСТАНПолітика

Талібан сформував уряд, який повністю складається з чоловіків

Гліб Парфененко
Талібан сформував уряд, повністю складається з чоловіків

Учора “Талібан” оголосив про створення тимчасового уряду Афганістану, який складатиметься виключно з чоловіків та ветеранів їх жорсткої влади в 1990-х роках. Це крок, який навряд чи завоює міжнародну підтримку, яка так необхідна новим лідерам, щоб уникнути економічного колапсу.

Оголошення про новий уряд було зроблено через кілька годин після того, як таліби відкрили вогонь в повітря, щоб розігнати протестуючих в столиці, Кабулі, і заарештували кількох журналістів. Це був другий раз менш ніж за тиждень, коли вони застосували грубу силу для розгону демонстрації.

Відсутність етнічного представництва в кабінеті, членами якого в основному є представники домінуючої в Афганістані пуштунської етнічної групи, також, схоже, перешкоджає його підтримки з-за кордону.

До 80 відсотків бюджету Афганістану надходить від міжнародної спільноти, і економічна криза, яка триває вже деякий час, в останні місяці загострилася. Майже щоденні рейси з Катару доставляють гуманітарну допомогу, але потреба в ній величезна, і таліби навряд чи можуть дозволити собі ізоляцію.

У заяві кабінету міністрів офіційний представник Талібану Забіула Муджахід підкреслив, що ці призначення були тимчасовими. Він не сказав, як довго будуть служити міністри і які будуть стимули для змін.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький Східвакцинапожежапандемія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International