Талібан сформував уряд, який повністю складається з чоловіків

Учора “Талібан” оголосив про створення тимчасового уряду Афганістану, який складатиметься виключно з чоловіків та ветеранів їх жорсткої влади в 1990-х роках. Це крок, який навряд чи завоює міжнародну підтримку, яка так необхідна новим лідерам, щоб уникнути економічного колапсу.

Оголошення про новий уряд було зроблено через кілька годин після того, як таліби відкрили вогонь в повітря, щоб розігнати протестуючих в столиці, Кабулі, і заарештували кількох журналістів. Це був другий раз менш ніж за тиждень, коли вони застосували грубу силу для розгону демонстрації.

Відсутність етнічного представництва в кабінеті, членами якого в основному є представники домінуючої в Афганістані пуштунської етнічної групи, також, схоже, перешкоджає його підтримки з-за кордону.

До 80 відсотків бюджету Афганістану надходить від міжнародної спільноти, і економічна криза, яка триває вже деякий час, в останні місяці загострилася. Майже щоденні рейси з Катару доставляють гуманітарну допомогу, але потреба в ній величезна, і таліби навряд чи можуть дозволити собі ізоляцію.

У заяві кабінету міністрів офіційний представник Талібану Забіула Муджахід підкреслив, що ці призначення були тимчасовими. Він не сказав, як довго будуть служити міністри і які будуть стимули для змін.