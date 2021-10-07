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Россия пригласила талибов на переговоры 20 октября

Глеб Парфененко
Россия пригласила талибов на переговоры 20 октября

Россия пригласит представителей Талибана на международные переговоры по Афганистану 20 октября, которые она планирует принять, заявил сегодня спецпредставитель по Афганистану при президенте России Владимира Путина Замер Кабулов.

Кабулов не сообщил дополнительных подробностей о запланированных переговорах.

В марте в Москве прошла международная конференция по Афганистану, на которой Россия, США, Китай и Пакистан выступили с совместным заявлением, в котором призвали воюющие страны заключить мирное соглашение и положить конец насилию.

Россия обеспокоена возможностью распространения афганского кризиса на центральноазиатский регион и возможным проникновением исламистских боевиков на территорию бывших советских республик в Средней Азии, которую Москва рассматривает как южную защитную буферную зону.

После победы талибов в афганском конфликте Москва провела учения в Таджикистане и усилила технику своей военной базы в стране.

Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в связи с последними событиями в Афганистане, сообщили в канцелярии президента Таджикистана.

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