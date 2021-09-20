В Індії було вилучено 3000 кг героїну на суму 2,7 мільярда доларів, він належав талібам

Було ліквідовано канал постачання героїну з Афганістану. 3 000 кг наркотику було виявлено в порту на заході Індії, двоє людей були заарештовані в ході рейду в Делі.
Вантаж був розділений на два контейнери, один з яких містив 2,988 кг наркотику, а інший – 988 кг. Препарат був заявлений як тальк.
Вулична вартість наркотику становить понад 2,7 мільярда доларів.
Вантаж був відправлений з порту Бандар-Аббас в Ірані в порт Мундра, штат Гуджарат в Індії, повідомляє indiatoday.in.
За даними видання, наркотик був доставлений після приходу до влади талібів.