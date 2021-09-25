В Афганістані підірвали колону талібів, є загиблі

В результаті вибуху в східній провінції Нангархар загинув один таліб і ще кілька людей отримали поранення, повідомило агентство DPA з посиланням на місцевих чиновників і очевидців.

Вибух пролунав о 8 годині вечора. (6.30 ранку за тихоокеанським часом) в столиці регіону Джелалабаді, повідомив представник Талібану. Інших подробиць він не повідомив.

Джерело в лікарні Нангархара повідомив, що в результаті вибуху загинув один таліб. Сім поранених, включаючи чотирьох цивільних осіб, були госпіталізовані в медичний заклад.

За словами очевидців, бомба була захована на узбіччі дороги і вибухнула, коли повз проїжджала колона бойовиків Талібану.

Напади і вибухи почастішали в Нангархарі з тих пір, як в середині минулого місяця до влади в Афганістані прийшли таліби. Джихадистське угруповання “Ісламська держава” (ІГ) має сильну присутність в східній афганській провінції, яка межує з Пакистаном.

ІГ взяло на себе відповідальність за деякі з цих нападів. Джихадистська група і “Талібан” стикалися в минулому, зазначає DPA.

Високопоставлений представник “Талібану” нещодавно заявив, що ІГ не становить загрози в Афганістані, і таліби здатні впоратися з ним.