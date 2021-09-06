Таліби припинили евакуаційні польоти і тримають людей в «заручниках»

Офіційні особи заявили в неділю, що принаймні чотири евакуаційних літака не могли покинути країну протягом декількох днів, коли з’явилися суперечливі повідомлення про те, чому рейси не можуть злітати на тлі зростаючого тиску на Сполучені Штати, щоб допомогти іншим людям в Афганістані, які хочуть покинути країну, пише турецька англомовна газета “Daily Sabah”.

Офіційний представник Афганістану в аеропорту в північному місті Мазарі-Шаріф сказав, що потенційні пасажири це – афганці, багато з яких не мали паспортів або віз і тому не могли покинути країну. Він сказав, що їм потрібно покинути аеропорт, поки ситуація не вирішиться.

Ведучий конгресмен-республіканець з комітету із закордонних справ палати представників сказав, що в цю групу входили американці, які сиділи в літаках, але таліби не дозволили їм злетіти, фактично «взявши їх в заручники». Звідки він отримав цю інформацію, він не повідомив, що поки не може бути підтверджено, повідомляє інформаційне агентство FOCUS.

Останні дні 20-річної війни Америки в Афганістані були відзначені болючою повітряною евакуацією з кабульського міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая десятків тисяч американців і їхніх союзників, які побоювалися майбутнього, з огляду на історію репресій талібів, особливо жінок.

Щонайменше 10 сімей були помічені в місцевому готелі в очікуванні вирішення своєї долі. Ні у кого з них немає паспортів або віз, але вони сказали, що працювали в компаніях, пов’язаних зі збройними силами США чи Німеччині. Решта були помічені в ресторанах.

Невеликий аеропорт в Мазарі-Шаріфі тільки недавно почав виконувати міжнародні рейси і поки тільки в Туреччину. Ці літаки повинні були вилетіти в Доху, Катар, сказав афганський посланник. Незрозуміло, хто їх найняв і чому чекають в північному місті.

Масова евакуація по повітрю була здійснена з міжнародного аеропорту Кабула, який спочатку був закритий після відходу США, але звідки внутрішні рейси вже відновилися.