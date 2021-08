Принц Гаррі закликав підтримати ветеранів війни в Афганістані

Герцог Сассекський принц Гаррі закликав ветеранів війни в Афганістані надати один одному моральну підтримку на тлі захоплення влади в країні бойовиками радикального руху Талібан, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву британського офісу принца.

Поширена заява закликала “членів військової спільноти запропонувати допомогу своїм побратимам, які з болем сприймають те, що відбувається в Афганістані”. Заяву також підписали бізнесмен Чарльз Аллен та історик Домінік Рід, разом з яким Гаррі очолює Фонд “Invictus Games”, який організовує спортивні ігри для жертв нинішніх та колишніх військових.

Prince Harry encouraged military veterans to “reach out to each other and offer support for one another” in the wake of the Taliban taking over Afghanistan. https://t.co/tvhsxEoHDq pic.twitter.com/LYTQKAH0FV

— CNN (@CNN) August 17, 2021