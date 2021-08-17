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Принц Гаррі закликав підтримати ветеранів війни в Афганістані

Гліб Парфененко
Принц Гаррі закликав підтримати ветеранів війни в Афганістані
Принц Гаррі / Getty Images

Герцог Сассекський принц Гаррі закликав ветеранів війни в Афганістані надати один одному моральну підтримку на тлі захоплення влади в країні бойовиками радикального руху Талібан, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву британського офісу принца.

Поширена заява закликала “членів військової спільноти запропонувати допомогу своїм побратимам, які з болем сприймають те, що відбувається в Афганістані”. Заяву також підписали бізнесмен Чарльз Аллен та історик Домінік Рід, разом з яким Гаррі очолює Фонд “Invictus Games”, який організовує спортивні ігри для жертв нинішніх та колишніх військових.

“Те, що відбувається в Афганістані, викликає резонанс у спільноті всіх учасників ігор. Багато з них служили в Афганістані протягом останніх двох десятиліть. Ми навіть змагалися пліч-о-пліч з афганською командою”, – йдеться у повідомленні.

Сам принц Гаррі служив в Афганістані у складі Королівських ВПС.

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