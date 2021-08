Принц Гарри поддержать ветеранов войны в Афганистане

Герцог Сассекский принц Гарри призвал ветеранов войны в Афганистане оказать друг другу моральную поддержку на фоне захвата власти в стране боевиками радикального движения Талибан, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского офиса принца.

В заявлении призыв «членов военного сообщества предложить помощь своим собратьям, которые с болью воспринимают происходящее в Афганистане». Заявление также подписали бизнесмен Чарльз Аллен и историк Доминик Рид, вместе с которым Гарри возглавляет Фонд «Invictus Games», который организует спортивные игры для жертв нынешних и бывших военных.

Prince Harry encouraged military veterans to “reach out to each other and offer support for one another” in the wake of the Taliban taking over Afghanistan. https://t.co/tvhsxEoHDq pic.twitter.com/LYTQKAH0FV

— CNN (@CNN) August 17, 2021