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Принц Гарри поддержать ветеранов войны в Афганистане

Глеб Парфененко
Принц Гарри поддержать ветеранов войны в Афганистане
Принц Гарри / Getty Images

Герцог Сассекский принц Гарри призвал ветеранов войны в Афганистане оказать друг другу моральную поддержку на фоне захвата власти в стране боевиками радикального движения Талибан, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского офиса принца.

В заявлении призыв «членов военного сообщества предложить помощь своим собратьям, которые с болью воспринимают происходящее в Афганистане». Заявление также подписали бизнесмен Чарльз Аллен и историк Доминик Рид, вместе с которым Гарри возглавляет Фонд «Invictus Games», который организует спортивные игры для жертв нынешних и бывших военных.

«То, что происходит в Афганистане, вызывает резонанс в сообществе всех участников игр. Многие из них служили в Афганистане в течение последних двух десятилетий. Мы даже соревновались бок о бок с афганской командой», — говорится в сообщении.

Сам принц Гарри служил в Афганистане в составе Королевских ВВС.

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