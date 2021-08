Міністри МЗС країн НАТО обговорять Афганістан на екстреному засіданні в п’ятницю

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликав екстрену нараду міністрів закордонних справ в п’ятницю після того, як західні держави були здивовані швидкістю, з якою таліби прийшли до влади в Афганістані, повідомляє DPA.

Відеоконференції стануть можливістю «продовжити нашу тісну координацію і обговорити загальний підхід до Афганістану», – написав Столтенберг сьогодні в Твіттері.

Альянс зіткнувся з важкими питаннями після того, як радикальне ісламістське угруповання швидко взяла під свій контроль Афганістан після виведення військ НАТО з країни. Талібан був витіснений військами США в 2001 році на початку місії за підтримки союзників по НАТО.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021