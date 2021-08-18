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Міністри МЗС країн НАТО обговорять Афганістан на екстреному засіданні в п’ятницю

Гліб Парфененко
Міністри МЗС країн НАТО обговорять Афганістан на екстреному засіданні в п'ятницю
gettyimages

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликав екстрену нараду міністрів закордонних справ в п’ятницю після того, як західні держави були здивовані швидкістю, з якою таліби прийшли до влади в Афганістані, повідомляє DPA.

Відеоконференції стануть можливістю «продовжити нашу тісну координацію і обговорити загальний підхід до Афганістану», – написав Столтенберг сьогодні в Твіттері.

Альянс зіткнувся з важкими питаннями після того, як радикальне ісламістське угруповання швидко взяла під свій контроль Афганістан після виведення військ НАТО з країни. Талібан був витіснений військами США в 2001 році на початку місії за підтримки союзників по НАТО.

Міністри закордонних справ мають обговорити ряд питань, включаючи поточні зусилля по евакуації, а також те, як боротися з приходом талібів. Альянс пообіцяв продовжувати підтримувати афганський народ, незважаючи на виведення військ НАТО.

Столтенберг заявив, що НАТО підтримує цивільне перебування в цій країні в Центральній Азії, але на місці більше немає військ.

Союзники, включаючи Сполучені Штати та Великобританію, все ще мають війська на місцях, переважно охороняючи аеропорт Кабула та координуючи евакуаційні рейси.

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