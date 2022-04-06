Глава НАТО: ми маємо готуватися до довгої війни в Україні, ми входимо у критичну фазу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні. “Ми вступаємо в критичну фазу війни”, – визнав він і пояснив, що Росія виводить свої війська з півночі, щоб перегрупуватися, переозброїтися та поповнити запаси, а потім атакувати та захопити весь Донбас.

«Ми повинні готуватися до довгої війни в Україні», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі. Він повторив, що Росія виводить свої війська з півночі, щоб перегрупуватися, переозброїтися та поповнити запаси, а потім атакувати та захопити весь Донбас. “Ми вступаємо в критичну фазу війни”, – додав Столтенберг. Він наголосив, що у відповідь на російську агресію союзники мають посилити санкції та політику стримування та оборони НАТО.

Нова стратегічна концепція

Йєнс Столтенберг також наголосив, що союзники продовжать переозброювати Україну. “Наша підтримка вже відіграє значну роль”, – додав він. Як він наголосив, упродовж багатьох років держави-члени Альянсу підтримували Україну, пройшли підготовку десятки тисяч українських солдатів, які зараз воюють із окупантами. Генсек повідомив, що під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ також обговорюватиметься нова стратегічна концепція НАТО. – Це дорожня карта для Альянсу, щоб пристосуватися до небезпечнішого світу. Нова концепція має враховувати наслідки російської агресії, а також зростаючу роль Китаю, який проводить дедалі більш експансіоністську політику у Східній Азії, підкреслив генсек Альянсу.

Під час обговорення нової стратегічної концепції Польща шукає постійні бази НАТО у себе. Рішення щодо нової концепції мають бути прийняті на червневому саміті у Мадриді.

Зустріч міністрів закордонних справ НАТО

О 18:00 розпочнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, присвячена нападу Росії на Україну. Союзники мають говорити про подальшу фінансову та військову підтримку України. Йдеться про перспективне озброєння, протитанкові засоби та системи протиповітряної оборони. Очікується також, що союзники допоможуть Україні захиститися від кібератак чи атак із застосуванням хімічної чи біологічної зброї.