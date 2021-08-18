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Министры МИД стран НАТО обсудят Афганистан на экстренном заседании в пятницу

Глеб Парфененко
Министры МИД стран НАТО обсудят Афганистан на экстренном заседании в пятницу
gettyimages

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное совещание министров иностранных дел в пятницу после того, как западные державы были удивлены скоростью, с которой талибы пришли к власти в Афганистане, сообщает DPA.

Видеоконференции станут возможностью «продолжить нашу тесную координацию и обсудить общий подход по Афганистану», — написал Столтенберг сегодня в Твиттере.

Альянс столкнулся с трудными вопросами после того, как радикальная исламистская группировка быстро взяла под свой контроль Афганистан после вывода войск НАТО из страны. Талибан был вытеснен войсками США в 2001 году в начале миссии при поддержке союзников по НАТО.


Министры иностранных дел должны обсудить ряд вопросов, включая текущие усилия по эвакуации, а также то, как бороться с приходом талибов. Альянс пообещал продолжать поддерживать афганский народ, несмотря на вывод войск НАТО.

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает гражданское пребывания в этой стране в Центральной Азии, но на месте больше нет войск.

Союзники, включая Соединенные Штаты и Великобританию, все еще имеют войска на местах, преимущественно охраняя аэропорт Кабула и координируя эвакуационные рейсы.

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