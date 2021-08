Министры МИД стран НАТО обсудят Афганистан на экстренном заседании в пятницу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное совещание министров иностранных дел в пятницу после того, как западные державы были удивлены скоростью, с которой талибы пришли к власти в Афганистане, сообщает DPA.

Видеоконференции станут возможностью «продолжить нашу тесную координацию и обсудить общий подход по Афганистану», — написал Столтенберг сегодня в Твиттере.

Альянс столкнулся с трудными вопросами после того, как радикальная исламистская группировка быстро взяла под свой контроль Афганистан после вывода войск НАТО из страны. Талибан был вытеснен войсками США в 2001 году в начале миссии при поддержке союзников по НАТО.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

