Министры МИД стран НАТО обсудят Афганистан на экстренном заседании в пятницу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное совещание министров иностранных дел в пятницу после того, как западные державы были удивлены скоростью, с которой талибы пришли к власти в Афганистане, сообщает DPA.

Видеоконференции станут возможностью «продолжить нашу тесную координацию и обсудить общий подход по Афганистану», — написал Столтенберг сегодня в Твиттере.

Альянс столкнулся с трудными вопросами после того, как радикальная исламистская группировка быстро взяла под свой контроль Афганистан после вывода войск НАТО из страны. Талибан был вытеснен войсками США в 2001 году в начале миссии при поддержке союзников по НАТО.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021



Министры иностранных дел должны обсудить ряд вопросов, включая текущие усилия по эвакуации, а также то, как бороться с приходом талибов. Альянс пообещал продолжать поддерживать афганский народ, несмотря на вывод войск НАТО.

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает гражданское пребывания в этой стране в Центральной Азии, но на месте больше нет войск.

Союзники, включая Соединенные Штаты и Великобританию, все еще имеют войска на местах, преимущественно охраняя аэропорт Кабула и координируя эвакуационные рейсы.