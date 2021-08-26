Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі (ФОТО)

Черговий вибух біля аеропорту Кабула. Подробиці з цього приводу поки уточнюються. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на даний момент в афганській столиці відбулося як мінімум сім вибухів.

Раніше сьогодні два потужні вибухи прогриміли в районі аеропорту, де багато людей збиралися протягом декількох днів, сподіваючись покинути країну.

Щонайменше 60 людей загинули, в тому числі діти. Дванадцять американських військовослужбовців також були вбиті. Більше 140 отримали поранення.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракти. Група розмістила фото бомбардувальника в своєму Telegram-каналі. Талібан засудив напади.

Також є попередження про можливість нових атак в районі аеропорту.