Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі (ФОТО)

Черговий вибух біля аеропорту Кабула. Подробиці з цього приводу поки уточнюються. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на даний момент в афганській столиці відбулося як мінімум сім вибухів.

Раніше сьогодні два потужні вибухи прогриміли в районі аеропорту, де багато людей збиралися протягом декількох днів, сподіваючись покинути країну.

Щонайменше 60 людей загинули, в тому числі діти. Дванадцять американських військовослужбовців також були вбиті. Більше 140 отримали поранення.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракти. Група розмістила фото бомбардувальника в своєму Telegram-каналі. Талібан засудив напади.

Також є попередження про можливість нових атак в районі аеропорту.

Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province claims responsibility for today’s attack at #Kabul‘s Hamid Karzai International Airport that killed dozens. #Afghanistan #ISIS pic.twitter.com/ydIJZd6SkD

— Michael Deibert (@michaelcdeibert) August 26, 2021