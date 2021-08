Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле (ФОТО)

Очередной взрыв возле аэропорта Кабула. Подробности по этому поводу пока уточняются. По сообщениям местных СМИ, на данный момент в афганской столице произошло как минимум семь взрывов.

Ранее сегодня два мощных взрыва прогремели в районе аэропорта, где много людей собирались в течение нескольких дней, надеясь покинуть страну.

По меньшей мере 60 человек погибли, в том числе дети. Двенадцать американских военнослужащих также были убиты. Более 140 получили ранения.

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракты. Группа разместила фото бомбардировщика в своем Telegram-канале. Талибан осудил нападения.

Также есть предупреждение о возможности новых атак в районе аэропорта.

Islamic State of Iraq and the Levant — Khorasan Province claims responsibility for today’s attack at #Kabul‘s Hamid Karzai International Airport that killed dozens. #Afghanistan #ISIS pic.twitter.com/ydIJZd6SkD

— Michael Deibert (@michaelcdeibert) August 26, 2021