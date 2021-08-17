Джо Байден взяв на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Афганістані

Президент США Джо Байден не знімає з себе відповідальності за все, що відбувається в Афганістані, і за рішення, що приймаються урядом США. Про це заявив у вівторок президент США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Його запитали, чи несе Байден відповідальність не тільки за рішення про виведення американських військ з Афганістану, а й за «весь хаос, який стався під час евакуації» і за все «кровопролиття, яке може відбуватися прямо зараз» в Афганістані.

“Він бере на себе відповідальність за всі рішення уряду США щодо Афганістану”, – сказав помічник Байдена.

За словами Саллівана, усі урядовці, відповідальні за питання національної безпеки, також беруть на себе відповідальність за всю ситуацію.

“Ми, як команда, що відповідає за національну безпеку, спільно беремо на себе відповідальність за всі рішення”, – сказав Салліван.

Сполучені Штати розуміли, що радикали можуть взяти під контроль Афганістан, але не думали, що це станеться так швидко.

“Перш за все, я хотів би сказати, що, приймаючи це рішення (про виведення американських військ), ми усвідомлювали, що таліби можуть взяти під контроль Афганістан. Ми це чітко розуміли. Як сказав президент у своєму зверненні, ми не очікували, що це станеться так швидко, коли ми планували ці потенційні непередбачені випадки”, – додав він.

Сполучені Штати не очікують, що таліби будуть співпрацювати з “Ісламською державою” (ІД) в Афганістані.

Відомо, що таліби та ІД воюють між собою.

“Тому я не передбачаю, що це будуть відносини, в яких вони будуть допомагати один одному, але ситуація розвивається динамічно, тому ми повинні слідкувати, що станеться”, – додав він.