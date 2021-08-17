Джо Байден взял на себя полную ответственность за то, что происходит в Афганистане

Президент США Джо Байден не снимает с себя ответственности за все, что происходит в Афганистане, и за решения, принимаемые правительством США. Об этом заявил во вторник президент США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Его спросили, несет Байден ответственность не только за решение о выводе американских войск из Афганистана, но и за «весь хаос, который произошел во время эвакуации» и всего «кровопролитие, которое может происходить прямо сейчас» в Афганистане.

«Он берет на себя ответственность за все решения правительства США по Афганистану», — сказал помощник Байдена.

По словам Салливана, все чиновники, отвечающие за вопросы национальной безопасности, также берут на себя ответственность за всю ситуацию.

«Мы, как команда, отвечающая за национальную безопасность, совместно берем на себя ответственность за все решения», — сказал Салливан.

Соединенные Штаты понимали, что радикалы могут взять под контроль Афганистан, но не думали, что это произойдет так быстро.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что, принимая это решение (о выводе американских войск), мы понимали, что талибы могут взять под контроль Афганистан. Мы это четко понимали. Как сказал президент в своем обращении, мы не ожидали, что это произойдет так быстро, когда мы планировали эти потенциальные непредвиденные случаи «, — добавил он.

Соединенные Штаты не ожидают, что талибы будут сотрудничать с «Исламской государством» (ИД) в Афганистане.

Известно, что талибы и ИД воюют между собой.

«Поэтому я не предполагаю, что это будут отношения, в которых они будут помогать друг другу, но ситуация развивается динамично, поэтому мы должны следить, что произойдет», — добавил он.