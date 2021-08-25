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LifeStyleАФГАНІСТАН

Airbnb заявляє, що планує тимчасово розмістити 20000 афганських біженців

У міру того, як ситуація в Афганістані погіршується, Airbnb оголосила, що буде організовувати безкоштовне проживання по всьому світу.

Гліб Парфененко
Airbnb заявляє, що планує тимчасово розмістити 20000 афганських біженців
AFP - Getty Images

У своєму твіті пізно ввечері в понеділок генеральний директор і співзасновник Airbnb Брайан Ческі назвав переміщення і переселення афганців «одною з найбільших гуманітарних криз нашого часу». Виконавчий директор пішов ще далі, заявивши, що його компанія зобов’язана «активізувати свою діяльність». Таким чином, біженці тепер будуть розміщуватися в об’єктах нерухомості, перерахованих на Airbnb, з фінансуванням за рахунок пожертвувань Chesky і Airbnb, а також внесків до Фонду біженців Airbnb.org, програму вартістю 25 мільйонів доларів, запущену в червні для підтримки переміщених осіб і осіб, шукаючих притулку.

США заявили в понеділок, що за останні дні вони евакуювали з Афганістану близько 48 000 чоловік, в той час як тисячі все ще намагаються втекти, побоюючись репресій з боку перебуваючих при владі талібів.

Головний вихід – аеропорт Кабула, де в виснажливу спеку збираються величезні натовпи людей. Талібан встановив крайній термін евакуації через аеропорт 31 серпня, і є побоювання, що багато хто з тих, хто хоче покинути країну, не зможуть цього зробити.

Неясно, скільки Airbnb витратить на програму або як довго вона покриє перебування, але компанія заявила, що «в міру необхідності буде розвивати ініціативу і її підтримку», згідно з CNBC.

Ческі закликав господарів Airbnb «зв’язатися з ним», якщо вони хочуть прийняти сім’ю біженців, і пообіцяв зв’язати їх з потрібними людьми в компанії.

Airbnb заявляє, що планує тимчасово розмістити 20000 афганських біженців
Афганські біженці прибули на авіабазу Торрехон -де -Ардос у Мадриді, Іспанія. Фото: Getty Images/Europa Press News

Компанії всіх форм і розмірів поспішають надати підтримку жертвам під час великої кризи; це можливість проявити благодійність і зміцнити зв’язки з громадськістю в процесі.

Airbnb, який оцінюється приблизно в 92 млрд доларів, часто пропонує покрити витрати на житло в надзвичайних ситуаціях. У ньому говориться, що з 2012 року 75000 осіб знайшли собі місце для проживання під час кризи.

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