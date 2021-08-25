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LifeStyleАФГАНИСТАН

Airbnb заявляет, что планирует временно разместить 20000 афганских беженцев

У міру того, як ситуація в Афганістані погіршується, Airbnb оголосила, що буде організовувати безкоштовне проживання по всьому світу.

Глеб Парфененко
Airbnb заявляет, что планирует временно разместить 20000 афганских беженцев
AFP - Getty Images

В своем твите поздно вечером в понедельник генеральный директор и соучредитель Airbnb Брайан Чески назвал перемещение и переселение афганцев «одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени». Исполнительный директор пошел еще дальше, заявив, что его компания обязана «активизировать свою деятельность». Таким образом, беженцы теперь будут размещаться в объектах недвижимости, перечисленных на Airbnb, с финансированием за счет пожертвований Chesky и Airbnb, а также взносов в Фонд беженцев Airbnb.org, программу стоимостью 25 миллионов долларов, запущенную в июне для поддержки перемещенных лиц и лиц, ищущих убежища.

США заявили в понедельник, что за последние дни они эвакуировали из Афганистана около 48 000 человек, в то время как тысячи все еще пытаются убежать, опасаясь репрессий со стороны находящихся у власти талибов.

Главный вывод — аэропорт Кабула, где в изнуряющую жару собираются огромные толпы людей. Талибан установил крайний срок эвакуации через аэропорт 31 августа, и есть опасения, что многие из тех, кто хочет покинуть страну, не смогут этого сделать.

Неясно, сколько Airbnb потратит на программу или как долго она покроет пребывания, но компания заявила, что «по мере необходимости будет развивать инициативу и ее поддержку», согласно CNBC .

Чески призвал хозяев Airbnb «связаться с ним», если они хотят принять семью беженцев, и пообещал связать их с нужными людьми в компании.

Airbnb заявляет, что планирует временно разместить 20000 афганских беженцев
Афганские беженцы прибыли на авиабазу Торрехон-де -Ардос в Мадриде, Испания. Фото: Getty Images / Europa Press News

Компании всех форм и размеров спешат оказать поддержку жертвам во время большого кризиса; это возможность проявить благотворительность и укрепить связи с общественностью в процессе.

Airbnb, который оценивается примерно в 92 млрд долларов, часто предлагает покрыть расходы на жилье в чрезвычайных ситуациях. В нем говорится, что с 2012 года 75000 человек нашли себе место для проживания во время кризиса.

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