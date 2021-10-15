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АФГАНІСТАН

Афганістан: вибух мечеті. Десятки жертв

Євгеній Подольський

Щонайменше 15 людей загинули під час молитви в мечеті шиїта в Кандагарі на півдні Афганістану. У будівлі стався вибух. Ще 31 людей поранено. Їх доставили в місцеві лікарні.

Як повідомляють афганські служби, рятувальна операція все ще триває, і кількість жертв може збільшитися. Швидка допомога привозить потерпілих, а лікарі звернулися до городян з проханням здати кров.

Ймовірно, це був теракт, але поки ніхто не зізнався в його організації.

Це ще один напад в Афганістані за тиждень. Минулої п’ятниці терорист-смертник підірвав себе в мечеті в місті Кундуз, убивши 150 осіб. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за організацію нападу.

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