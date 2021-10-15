Афганистан: взрыв мечети. Десятки жертв

По меньшей мере 15 человек погибли во время молитвы в шиитской мечети в Кандагаре на юге Афганистана. В здании произошел взрыв. Еще 31 человек ранены. Их доставили в местные больницы.

Как сообщают афганские службы, спасательная операция все еще продолжается, и количество жертв может увеличиться. Скорая помощь привозит пострадавших, а врачи обратились к горожанам с просьбой сдать кровь.

Вероятно, это был теракт, но пока никто не признался в его организации.

Это еще одно нападение в Афганистане за неделю. В прошлую пятницу террорист-смертник взорвал себя в мечети в городе Кундуз, убив 150 человек. Исламское государство взяло на себя ответственность за организацию нападения.