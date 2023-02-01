Шенгенську візу кардинально змінюють: більше її в паспорт не вклеюватимуть

«Цифровізувати» шенгенську візу задумала влада ЄС. У звіті, який ухвалили члени парламенту Європейського Союзу, йдеться про проект модернізації процедури подання заяв на отримання шенгенської візи — «шляхом переходу від фізичних заяв та візових наклейок до цифрової системи». Тобто, шенгенську візу заплановано кардинально поміняти — і більше її в паспорт не вклеюватимуть.

«Подання заяви на отримання цифрової візи прискорить процес, скоротить зусилля та витрати, необхідні для подання заяви, та підвищить безпеку», – цитує європейська преса заяву Європарламенту. Також вони впевнені, що оцифрування процесу подання заяви на візу забезпечить однаковість практики у всьому ЄС.

«Нова система призначена для гармонійної роботи з системами управління кордонами, а також з базами даних ЄС, а це означає, що вона також зменшить ризики безпеки. За рахунок оцифрування заяви на отримання візи для Шенгенської зони заяви на отримання візи будуть оброблятися на єдиній онлайн-платформі, яка дозволить заявникам дізнатися, яка країна отримає їхню заяву», – також повідомляє Європарламент.

Автори ініціативи впевнені, що «сучасне, зручне цифрове рішення» буде значно зручнішим. А також, що заміна візової наклейки цифровою візою зменшить ризики безпеки, пов’язані з фізичними наклейками. Втім, новій системі якось доведеться передбачити «гарантії для осіб, які не володіють цифровою грамотністю», тому можливо якісь паперові наклейки і збережуть. Також доведеться розбиратися з суто технічними проблемами, на зразок можливості відхилення деяких заявок, якщо вони подані з однієї й тієї ж IP-адреси, «що може мати місце в деяких районах з поганим підключенням до Інтернету».

Загалом цю ініціативу прийнято більшістю голосів — 34 проти 5, ще 20 утрималися. У результаті парламент ЄС оголосить про міжвідомчі переговори у цій справі.