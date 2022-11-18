У Євросоюзі повідомляють про масові випадки зараження туристів бактерією шигела

В останні тижні у країнах Європейського союзу, а також у Великій Британії зареєструється велика кількість випадків зараження Shigella sonnei. Причому всі вони пов’язані із недавніми поїздками. Про це повідомляє новинне онлайн видання Food Safety News.

Випадки зараження Shigella sonnei, які пов’язують із перебуванням у готелях Кабо-Верде, на даний момент зареєстровані у п’яти країнах ЄС: Нідерландах, Франції, Німеччині, Данії та Португалії.

За даними Food Safety News, усі виявлені факти у вищезгаданих країнах ЄС так чи інакше пов’язані з поїздками, тобто громадяни ЄС заразилися Shigella sonnei, перебуваючи за межами своїх країн.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань заявив, що досі немає жодної офіційної інформації про джерело інфекції. Крім того, у відомстві очікують, що кількість випадків зараження Shigella sonnei ще більше збільшиться, люди поїдуть подорожувати під час зимового сезону відпусток.

Туристи, які були інфіковані Shigella sonnei, сказали, що симптоми – болі та незручності у животі – у деяких випадках зберігалися доти, доки вони не повернулися додому.

Понад те, різні групи мандрівників зазнали одні й самі симптоми. Влада планує провести розслідування, щоб стримати подальше поширення інфекції, а також запобігти виникненню подібних проблем у майбутньому.

Оскільки більшість мандрівників, що захворіли, їли тільки в тих готелях, в яких вони зупинялися, логічно припустити про проблеми, пов’язані з гігієною і чистотою.

Що стосується кількості випадків зараження шигелою, FSN виявила, що в Нідерландах є інформація про дев’ять випадків зараження. Усі вони їздили до Кабо-Верди, починаючи із серпня 2022 року. Дані показують, що відтоді було зареєстровано 22 випадки.

Інші країни повідомили про меншу кількість випадків зараження. Данія повідомила про двох, що заразилися, Франція — про дев’ять, Німеччина — про двох, у Португалії ж виявився лише один хворий. Великобританія повідомила про 48 осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Усі випадки, окрім одного, пов’язані з нещодавньою поїздкою до Кабо-Верди. Очікується, що влада інших країн також розкриє дані з цього питання, щоб вжити необхідних заходів.