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Турпотік до Європи у 2023 році майже досяг допандемійного рівня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турпотік до Європи у 2023 році майже досяг допандемійного рівня
Photo by Christian Lue on Unsplash

У четвертому кварталі 2023 турпотік до Європи відновився майже до допандемійного рівня. Про це повідомляє Європейська комісія з туризму (ETC).

«Кількість прибуття іноземних туристів в останньому кварталі 2023 року на 1.6% нижче за показники 2019 року, а кількість ночей в готелях — всього на 0.6%. Це говорить про постійний попит на поїздки по всій Європі. Очікується, що ця тенденція збережеться і 2024 року», — йдеться у повідомленні ЄКТ.

Уточнюється, що відновлення турсектору відбувається за рахунок активних поїздок усередині європейського регіону та зростаючої кількості туристів з Північної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Найчастіше у 2023 році Європою подорожували туристи з Німеччини, Франції та Нідерландів.

Турпотік із Китаю відновився на третину щодо показника допандемійного 2019 року. У 2024 році очікується, що він становитиме 61% від докризового рівня.

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