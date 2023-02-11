Єврокомісія затвердила нову процедуру в’їзду до Шенгенської зони

Єврокомісія затвердила запровадження нової процедури в’їзду до Шенгенської зони громадян третіх країн. Дізнайтеся, що та для кого зміниться під час перетину кордону Шенгенської зони, а також, коли нові правила набудуть чинності.

Правила в’їзду в Шенген змінюються

Незабаром громадянам третіх країн, які мають право в’їжджати до країн Шенгенської зони без візи або в’їжджатимуть на підставі короткострокової візи, не ставитимуть у закордонний паспорт штамп про перетин кордону. Про це повідомляє міжнародний портал, присвячений візовим питанням, schengenvisainfo.com. Як зазначається на сайті, у найближчий час планується запровадження нової автоматизованої системи, яка в електронному режимі фіксуватиме та вноситиме до бази інформацію щодо в’їзду та виїзду іноземців.

Система автоматизованого контролю за перетином кордону Шенгенської зони громадянами з третіх країн отримала назву Entry/Exit System (EES) (Система в’їзду та виїзду). Її планують запустити на повну потужність уже до кінця 2023 року.

Які завдання вирішуватиме система автоматизованого контролю в’їзду в Шенген EES?

Основним завданням автоматизованої системи Entry/Exit System буде відстежувати час знаходження на території країн Шенгенської зони громадян із третіх країн і фіксувати можливі порушення терміну перебування мандрівників. Тобто відстежувати та виявляти осіб, які перевищили дозволений термін перебування в зоні Шенгену.

Обґрунтовуючи важливість та значення введення нової автоматизованої системи контролю перетину кордону Шенгенської зони, Європейська комісія з питань міграції та внутрішніх справ пояснює в своїй заяві, що:

EES замінить нинішню систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка забирає багато часу, не дає надійних даних про перетин кордону і не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили термін перебування.

Тобто, згідно із задумом, автоматизація процесів перетину кордону громадянами третіх країн Entry/Exit System має не тільки полегшити моніторинг їхнього терміну перебування на території Шенгену, але й модернізувати та прискорити безпосередні технічні процедури прикордонної перевірки документів. І це, у свою чергу, має дозволити мандрівникам із третіх країн швидше перетинати кордон Шенгенської зони.

Як працюватиме система автоматизованого контролю за перетином кордону Шенгенської зони?

Наразі відомо, що система автоматизованого контролю за перетином кордону Шенгенської зони громадянами з третіх країн Entry/Exit System реєструватиме всі необхідні особисті дані подорожуючих, у тому числі:

ім’я та прізвище особи, яка в’їжджає до зони Шенгену;

тип проїзного документу, на підставі якого здійснюється в’їзд;

зображення обличчя та відбитки пальців мандрівника;

дату і місце в’їзду та виїзду;

термін перебування громадянина з третьої країни в Шенгенській зоні.

Варто звернути увагу, що одразу після запуску автоматизованої систему контролю Entry/Exit System, подорожуючі, які мають право в’їжджати до країн Шенгенської зони в безвізовому режимі, будуть зобов’язані перед поїздкою отримати дозвіл на в’їзд. Цей дозвіл видаватиметься в режимі онлайн через платформу Європейської системи інформації та авторизації подорожей (European Travel Information and Authorization System, або ETIAS).

Що являє собою ETIAS?

Роботу над введенням у дію системи European Travel Information and Authorization System розпочато ще в 2016 року. Європейська система інформації та авторизації подорожей має стати своєрідним аналогом електронної системи авторизації в’їзду в США (ESTA). У межах ETIAS кожен заявник проходитиме перевірку безпеки, під час якої буде визначатися, чи дозволено певному мандрівникові в’їхати до країн Шенгенської зони.

Справа в тому, що особи, котрі планують поїздки з країн, громадяни яких мають право перебувати в ЄС терміном до 90 днів без туристичної візи, тим самим звільнені від необхідності проходити через тривалий процес подачі заяви на оформлення візи та відповідних перевірок. Але система ETIAS дозволить швидко та дистанційно здійснити безпекову перевірку конкретного мандрівника, який має заїхати по безвізу, та переконатися, що ця людина насправді не становить загрозу безпеці якоїсь із країн Шенгену. Тож ця система авторизації в’їзду збиратиме, відстежуватиме й оновлюватиме необхідну інформацію щодо тих, хто приїжджає, дозволяючи перед кожною поїздкою подорожуючого визначити, чи не становитиме його в’їзд до країн Шенгенської зони небезпеки.

Як повідомляється, вартість послуг ETIAS становитиме 7 євро на особу. При цьому спочатку отриманий через European Travel Information and Authorization System дозвіл залишатиметься чинним упродовж трьох років. Згідно з підрахунками, на сьогодні в сучасному світі налічується близько 1,4 мільярда людей, які можуть цілком легально в’їжджати до Шенгенської зони без віз. Тож усі вони, плануючи поїздку до країн Шенгену, мають подати заявку на отримання дозволу ETIAS.

Заплановані зміни до процесу подання візових заявок

Введення системи Entry/Exit System та ETIAS – не єдина зміна, яка в найближчому майбутньому очікує на громадян із третіх країн, котрі планують мандрувати Європою. Нещодавно уряд Євросоюзу також повідомив про свої плани змінити, а саме спростити й модернізувати процедуру подання візових заявок.

І перші кроки в цьому напрямку вже було здійснено. Так, нещодавно Європарламент схвалив звіт про переведення процедури подання заявок на отримання шенгенських віз повністю в онлайн-режим. Тож уже незабаром варто очікувати модернізацію процесу подання заявок на отримання шенгенських віз. Адже кінцевим результатом ухваленого звіту має стати повна відмова від фізичної подачі заявок та візових наклейок на користь переведення процедури повністю в цифровий формат.

Як зазначили в Європарламенті, як тільки буде затверджено відповідний алгоритм дій, візові заявки оброблятимуться на єдиній платформі. У той самий час, заявники матимуть змогу дізнатися, яка країна приймає їхню заявку.