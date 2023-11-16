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Названо країни Європи, де найбільше витрачають на подорожі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо країни Європи, де найбільше витрачають на подорожі
SHUTTERSTOCK, BOYLOSO

У 2022 році мешканці ЄС здійснили 1,08 мільярда туристичних поїздок як мінімум з одним ночівлею, що на 23% (202 мільйони) більше у порівнянні з 2021 роком, повідомляє Eurostat.

Найчастіше в 2022 році в поїздки відправлялися з особистих причин (976 млн разів, що становить 91% від загального числа). У 9% випадків (близько 100 млн разів) поїздки здійснювалися в бізнес-цілях.

У середньому мешканці ЄС витрачали за ніч у готелі 87 євро, що на 30% більше, ніж у 2021 році, коли середня вартість ночі у готелі складала 67 євро.

Найдорожче ніч у готелі обходилася мешканцям Люксембургу (€175), Австрії (€154) та Естонії (€128). Найменше за проживання у готелях витрачали жителі Чехії (46€), Польщі (€44) та Греції (€45).

Названо країни Європи, де найбільше витрачають на подорожі
EUROSTAT

При цьому наголошується, що за проживання в готелях у себе ж у країні найбільше 2022 року платили австрійці (138 євро) та жителі Люксембургу (98 євро).

Названо країни Європи, де найбільше витрачають на подорожі
EUROSTAT
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