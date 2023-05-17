Названо 4 країни ЄС, у яких найважче отримати шенген: вони почали масово відмовляти у візах

Чотири країни ЄС, у які найважче отримати шенген, представили експерти Schengen Visa Statistics, які склали рейтинг відмов у візі за результатами 2022 року. Як виявилося, найбільш масово відмовляти у візах стали Мальта, Швеція, Бельгія та Франція.

При цьому основною причиною відмови ці країни називають фінансову неспроможність туриста та відсутність страховки.

Отже, експерти подали такі дані:

Перше місце в рейтингу найчастіших відмов отримала Мальта – 36,4% заявок було відхилено у консульствах та візових центрах цієї країни. Втім, дослідники додають, що й загальна кількість поданих заявок невелика — країна відхилила близько 8 тис. заявок із 22 тис. всього одержаних. На другому місці — Швеція, де відхилено 29% заявок, або 38 652 із 135 946 заявок. Далі йде Бельгія – 28,4% або 46 569 з 171 966 На четвертому місці, до речі, опинилася Франція. Хоча загальний відсоток відхилених заявок у неї менший, ніж у попередників у рейтингу — 22.2%, проте через свою популярність вона стала країною з найбільшою кількістю негативних рішень щодо віз — їй було відхилено майже 409 тис. заявок на візу. Видано у своїй 1.9 млн.

До речі, також до рейтингу «великих чисел» відмов у візі увійшли Іспанія – близько 228 тис. заявок, Німеччина – 167 тис. заявок та Італія – 92 тис. Тобто всі популярні у туристів країни.

Також дослідники назвали основні причини відмов. На першому місці виявилося недостатнє підтвердження фінансових засобів для поїздки, далі слідує відсутність туристичної страховки для шенгенської зони або іншої потрібної страховки; за цим слідує недійсний паспорт і навіть «кримінальне минуле». Яскравіше «підкреслити» причини відмов може також і рейтинг країн, де найвищий відсоток відмови у шенгенських візах — на першому місці в рейтингу Алжир, де відмовляють майже 50% заявників, далі йде Нігерія з 46%, замикає першу трійку Шрі-Ланка. Також у списку Гана та Гаїті.

Загальний рівень відмов для Шенгенської зони в 2022 році склав 17,9%.