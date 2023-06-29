На кордоні Шенгена зводиться стіна з колючим дротом

На кордоні Шенгену європейські країни не залишають спроби звести стіни з колючим дротом, сподіваючись відгородитися від Росії та туристів для свого спокою. Група європейських країн вимагає від Європейської комісії скинутися грошима на будівництво прикордонних стін, але дехто проти. Ця вимога стала причиною тривалих дебатів у Євросоюзі.

Питання захисту кордонів вже давно стає предметом обговорення, викликаючи дебати про ефективність та етичність фізичних бар’єрів. Якийсь час тому 12 держав-членів надіслали листа до Європейської комісії, висловлюючи думку, що прикордонні бар’єри є ефективним засобом для покращення захисту кордонів ЄС. Вони не втомлювалися вказувати на необхідність фінансування фізичної інфраструктури з фондів ЄС, особливо в умовах посилення міграційних потоків.

«Ми погоджуємося з тим, що фізична інфраструктура, включаючи фізичні бар’єри з колючим дротом, є ефективним засобом захисту, особливо коли міграція використовується в політичних цілях. Тому ми закликаємо ЄС розглянути питання фінансування фізичної інфраструктури із засобів ЄС», — йшлося у колективному зверненні Євроради до ЄК.

Нову спробу отримати бажане зробили 8 країн — Угорщина, Румунія, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва та Норвегія. Вони переконані, що фінансування має походити із спільної «каси» ЄС.

Однак у європейському блоці знайшлися і критики. На їхню думку, наполеглива пропозиція колег не є новою. Так, за останні 8 років держави-члени вже збудували понад 1’700 км стін, щоб запобігти незаконному перетину кордону мігрантами та біженцями. Однак такі бар’єри викликають побоювання щодо порушення прав людини та розгляду основних причин міграції. При цьому у звіті Транснаціонального інституту за докоподібний 2019 рік було зазначено готовність Європейської комісії фінансувати заходи щодо забезпечення безпеки кордонів, такі як спостереження, датчики, транспортні засоби та будівлі, а не лише фізичні бар’єри.

Втім, поки що неясно, як Європейська комісія відреагує на цей новий заклик і чи перегляне вона свою позицію щодо підтримки будівництва прикордонних стін. Варто зазначити, що у багатьох із країн, що активно виступають за прикордонні паркани з колючим дротом країн, уже встановлені фізичні бар’єри, тобто обгороджуються колеги по ЄС і від один одного. Наприклад, Литва має стіну, що межує із сусідніми країнами, Фінляндією та Польщею.