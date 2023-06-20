Євросоюз запровадив оновлення у правилах отримання шенгенських віз

Європарламент та Рада ЄС домовилися відмовитись від традиційних віз на користь цифрових, передає SchengenVisaInfo.com.

Таким чином Рада ЄС хоче зробити процес ефективнішим, зручнішим та безпечнішим. Оскільки цифрову візу складніше підробити.

Згідно з офіційним сайтом, планується створення діджитал-платформи, яка дозволить заявникам вводити інформацію, завантажувати електронні копії документів та оплачувати візовий збір онлайн.

Планується, що шенгенські візи видаватимуться у цифровому форматі у вигляді двомірного штрих-коду з криптографічним підписом. Відповідь щодо рішення про видачу віз надаватиметься через той самий веб-сайт.

Особисто відвідувати консульство доведеться лише тим заявникам, хто звертається за візою вперше, а також тим, хто змінив проїзні документи або прострочив біометричні дані.

Незважаючи на явні плюси, точної дати введення нової системи поки що немає, оскільки вона має пройти схвалення держав-членів Євросоюзу.