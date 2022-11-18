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Міжнародні організаціїЄСТуризм

Європейська туристична комісія запропонувала замінити російських туристів на американців

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Російських туристів у Європі хочуть замінити американцями

Європейська туристична комісія поділилася своїми прогнозами щодо розвитку туризму в ЄС. Представники понад 30 національних туристичних адміністрацій країн на зустрічі в Празі обговорили майбутню «важку зиму» і варіанти вирішення проблеми зі потоком мандрівників, що знижується.

Незважаючи на те, що літній сезон чиновники назвали успішним, вони очікують, що інфляція, яка досягла найвищого рівня за останні 30–40 років, підвищення вартості та інші неприємні для економіки фактори призведуть до того, що туристи переорієнтуються на дешеві напрямки відпочинку, в результаті чого великі готелі та авіакомпанії недоотримають клієнтів. Щоправда, учасники конференції знайшли контраргумент: якщо європейці не мають грошей на дорогий відпочинок, то вони проведуть відпустку у своєму регіоні і залишать там накопичення. В принципі такий сценарій ймовірний, але великого внеску у розвиток туріндустрії він не принесе.

Також керівник CzechTourism після доповіді про зниження потоку туристів із Росії запропонував замінити їх мандрівниками із США, показавши американцям Європу як «безпечний та привабливий напрямок». Спостерігачі відзначають, що такий розвиток туризму в ЄС виглядає малоймовірним, оскільки жителі Штатів вважають за краще відпочивати на батьківщині або вирушають до круїзів.

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