ЄС запровадить збір для громадян країн із безвізовим в’їздом з 2024 року

Як повідомляє видання Time Out, з 2024 року громадяни 60 країн, які мають безвізовий режим з Євросоюзом, мають отримати спеціальний дозвіл на в’їзд — ETIAS, реєстрація обійдеться їм у 7 євро.

Нова пропускна «Система авторизації в’їзду до Європи» (ETIAS) почне працювати в ЄС у 2024 році. У рамках цієї програми громадяни країн, які мають безвізовий режим із Євросоюзом, мають отримати спеціальний дозвіл на в’їзд чи транзит.

Вартість дозволу — 7 євро, він має бути оформлений не пізніше ніж за 96 годин до поїздки. Дозвіл буде дійсним протягом трьох років або до дати закінчення терміну дії паспорта. ETIAS дозволить перебувати в ЄС до 90 днів протягом півроку.

До списку країн, громадяни яких в’їжджатимуть до ЄС за новою програмою, входять Албанія, Аргентина, Бразилія, Канада, Грузія, Ізраїль, Японія, Мексика, Молдова, Чорногорія, Сербія, Південна Корея, Україна, ОАЕ, Великобританія, США та інші.